أبو عميد: الانتخابات لن تجرى في 2022

قال المرشح للانتخابات الرئاسية المبروك أبوعميد إن الأجسام السياسية وقيادتها تساهم بوعي أو بدون وعي في تعقيد المشهد وزيادة الانقسامات وبناء مواقف وقرارات الأطراف الدولية على بيانات ومعلومات خاطئة، وفق تعبيره.

وأضاف أبوعميد في تصريحات صحفية، قائلًا: الآن دخلنا فعليًا نتيجة تلك القرارات الخاطئة إلى وجود حكومة في طرابلس وأخرى في سرت، والمعلومات المؤكدة بأن حكومة تصريف الأعمال لن تسلم السلطة، ولن تكون هناك انتخابات في 2022.

وأكد أن الأزمة في ليبيا دخلت لمرحلة متقدمة جدًا في التعقيد وتحول المشهد من صراع ليبي ليبي وبتدخل خارجي محدود، إلى صراع خارجي بين حلف تقوده بريطانيا وأمريكا وحلفائهم، وحلف مقابل تقوده روسيا والصين وحلفائهم ويحاول كل طرف تحريك أتباعه بالداخل لإفشال أي محاولة للوصول للاستقرار لا يحقق أهدافه الاستراتيجية، على حد تعبيره.

وأضاف أبو عميد أن الاجتماعات التي تتم في الأردن ومصر وفرنسا وتركيا وعودة بعض الشخصيات إلى ليبيا بعد غياب دام لسنوات، هو مؤشر على إن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت قد تصل إلى عودة الاقتتال وبشكل عنيف ودموي، وفق قوله.

ودعا الأطراف الليبية إلى استغلال الصراع الدولي وتغليب مصلحة ليبيا بتقديم التنازلات والوصول بأسرع وقت ممكن لتوحيد المؤسسة العسكرية وبقية مؤسسات الدولة والدخول في مصالحة حقيقية تقدم فيها التطمينات والضمانات والتنازلات لكل الأطراف ومن كل الأطراف حتى نتمكن من الخروج من عباءة الهيمنة والوصاية الدولية.