الأرصاد: الفرصة مهيأة لأمطار متفرقة على شمال ليبيا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي.

وأضاف المركز، في نشرته الصادرة الخميس، أن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع هطول أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و23 درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي السبت.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية, قد تكون جيدة على مناطق الواحات، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و25 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة قليلة السحب تتكاثر أحيانا الخميس على مناطق الجفرة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و32 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول الجمعة إلى شمالية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة مئوية ولا تتجاوز 33 درجة على السرير وتسجل انخفاضًا الجمعة.

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