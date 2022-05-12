أجواء باردة على مناطق الشمال الليبي والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

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تتأثر حالة الطقس في ليبيا، اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة تؤثر على أغلب المناطق خاصة مناطق الشمال. وقالت الأرصاد إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم ويوم الغد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس تكون جيدة على الواحات بينما تنقشع السحب الممطرة تدريجيا على مناطق الشمال الغربي. ولفتت إلى احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية.

درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال تكون أقل من معدّلها لهذا الشهر (مايو) حيث تتراوح ما بين (18 – 23) مئوية.

ودرجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب الغربي ما بين (28 – 32) مئوية، بينما تكون مرتفعة هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة في الكفرة إلى (42)م مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجيا بداية من يوم السبت على المناطق الغربية.