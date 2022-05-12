الخوجة تكشف موعد جولة المشاورات الثانية بين لجنتي مجلسي النواب والدولة

قالت مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب أسماء الخوجة إن لجنة المسار الدستوري المشكلة من قبل البرلمان ستصل القاهرة 15 من مايو الجاري؛ استعدادًا للجولة الثانية من المشاورات مع لجنة مجلس الدولة.

وأوضحت الخوجة، في حديث مع موقع “عربي 21″، أنها طلبت عند تقديمها إحاطة عامة لمجلس النواب حول أهم ما توصلت إليه لجنتا مجلسي النواب وللدولة في مشاورات القاهرة الأولى من أعضاء المجلس تقديم الملاحظات إلى مقرري اللجنة مصحوبة بأسماء كل عضو والنصوص البديلة لتلك الموجودة بمسودة الدستور خاصة النقاط الخلافية من أجل تضمينها في محاور نقاشات الجولة الثانية من المشاورات.

وأشارت الخوجة إلى أنه بعد تجميع ملاحظات الأعضاء سيتم عرض ما تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنتين؛ من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحسم الخلاف حول المسار الدستوري ليتم بعدها عرض المشروع للاستفتاء.

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