الشريف لـ«بوابة إفريقيا»: هناك تغير في رؤية الولايات المتحدة للمسار الدستوري

رأى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل الشريف، أن الولايات المتحدة بدأت تقتنع بما تم من توافق بين مجلسي النواب والدولة من حيث المسار الدستوري وما آلاته للتوصل إلى قاعدة دستورية متماسكة يمكن إجراء الانتخابات على أساسها.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “المشهد الليبي يشهد حاليا تقدما من حيث المسار التنفيذي الذي انبثقت منه الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ونيلها ثقة مجلس النواب وتزكية مجلس الدولة، كما أنها تتميز بمشاركة كافة القوى في الشرق والجنوب بما في ذلك انخراط تيار الكرامة في تشكيلة الحكومة مما يساعد على تمكينها من العمل في مناطق الشرق والجنوب وهذا كان متعذرا على حكومتي الوفاق والوحدة الوطنية”.