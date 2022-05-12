تقرير أميركي ينقل جانبًا من معاناة المهاجرين غير الشرعيين في صحراء ليبيا

واكب تقرير إخباري نشره موقع أخبار “ذا بوليتكو” الأميركي معاناة المهاجرين غير الشرعيين خلال وجودهم على الأراضي الليبية قبل التوجه لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن المتطوع في الصليب الأحمر الإيطالي عبد الفتاح محمد الذي يعمل وسيطًا ثقافيًا على متن سفينة “أويشن فايكنغ” التي تديرها منظمة “أطباء بلا حدود” تجربته مع هذه المعاناة، بعد أن ترك بلاده إريتريا باتجاه ليبيا ومنها لأوروبا.

وبحسب محمد فقد شاهد خلال رحلته في الصحراء الليبية مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة بينهم نساء وأطفال ممددين عراة، بعد أن اضطروا لإحراق ملابسهم وكل شيء يملكونه للفت الانتباه بشأن تعطل الشاحنة التي كانت تقلهم أملًا في النجاة.

وبين محمد أن تجار الموت في ليبيا هم من ينظمون رحلات المغادرة عبر القوارب للهروب من الجحيم الليبي المتمثل في السجون والتعذيب والعصابات وأسواق العبيد على ظلام البحر الأبيض المتوسط الذي قد يبتلع حياة جميع المهاجرين غير الشرعيين في أي لحظة.