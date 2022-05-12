الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها الداخلية غدا الجمعة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية استئناف رحلاتها الداخلية بدءًا من غدٍ الجمعة.

وستُسيّر الشركة رحلات بين مطار معيتيقة الدولي ومطارات طبرق وسبها وغات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأضاف البيان «يأتي ذلك في إطار تخفيف المعاناة ومشقة السفر برًا»، وحرصًا على سلامة المواطينن وتسهيل التنقل عليهم.

كما وجهت الشركة الشكر إلى أطقمها الفنية والتشغيلية والإدارية وجميع الموظفين.

استئناف الرحلات بين بنغازي وإسطنبول

واليوم الخميس، تستأنف الشركة رحلاتها الجوية من مدينة بنغازي إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك بواقع رحلتين أسبوعيًا، بعد توقف دام سنوات على هذا الخط بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها ليبيا.

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وحددت الشركة، أسعار تذاكر شاملة الذهاب والعودة لتبدأ من 1195 دينارًا على جميع الرحلات، منوهة بأن موعد انطلاق أولى الرحلات من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى إسطنبول ستكون عند الساعة السادسة مساءً.