المرعاش: الولايات المتحدة حريصة على تدفق النفط الليبي لإنجاح سياستها في خنق الاقتصاد الروسي

ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات تأتي ضمن سياسة “العصا والجزرة” والتي عفا عليها الزمن، مشيرًا إلى أن أمريكا والمتحالفين معها لن يستطيعوا فرض عقوبات من أجل الهيمنة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن استقرار ليبيا مرهون بتغيير السياسة الأمريكية في ليبيا، ورفع واشنطن يدها عن دعم حكومة “التمرد والنهب” وعدم الاستقرار في ليبيا، في إشارة إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وحول سر التلويح بالعقوبات الأمريكية بعد يومين من لقاءات السفير ريتشارد نورلاند برئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة، قال المرعاش: إن التلويح بالعقوبات يتعلق بإنهاء وقف إنتاج النفط الليبي، الذي تحرص الولايات المتحدة على تدفقه لإنجاح سياستها في خنق الاقتصاد الروسي.

ونوه المرعاش إلى أن إعادة الإنتاج بشكل كامل مرتبط بآليات صرف عوائده بالتساوي على أقاليم البلاد، ووقف “النهب والفساد” الذي تمارسه حكومة تصريف الأعمال عبد الحميدالدبيبة المقالة، مطالبًا الولايات المتحدة بإعادة حساباتها في دعم الدبيبة.

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