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الكيلاني تتابع تجهيز قاعدة بيانات لمنحة الزوجة والبنات فوق الـ 18

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني مع مدير المشروع ومشرف عام مشروع الزوجة والأولاد سير العمل وآخر ما تم التوصل إليه بشأن صرف المنحة.

وتركز اللقاء حول صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الـ 18 والذي يتم حاليا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهنّ بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ليتم بعدها البدء في صرف المنحة.

كما شهد اللقاء التطرق إلى استكمال الملاحق الخاصة بمنحة الأولاد عن الأشهر السابقة فيما يتعلق بصرف منحة الذين قاموا بتعديل أو إضافة أرقام حساباتهم وتمت الموافقة عليها من قبل المصارف، على أن يتم صرفها خلال الأيام القادمة.

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قناة 218 الليبية

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