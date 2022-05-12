غوتيريش يتسلم رسالة من نغيسو تضمنت خطة الاتحاد الأفريقي لإنهاء أزمة ليبيا وتجنب تدهور محتمل للوضع فيها

أفادت وسائل إعلامية كونغولية بأن رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، أوفد مبعوثًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإيصال رسالة حول الوضع الأمني في طرابلس.

ووفق المصدر، فقد عُقدت جلسة عمل بين الأمين العام أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الكونغولي، جان كلود، في نيويورك خصصت للوضع في ليبيا، سلم خلالها رئيس الدبلوماسية الكونغولية، رسالة من الرئيس نغيسو إلى أنطونيو غوتيريش تضمنت عرضًا حول الوضع الراهن في ليبيا وخطة لإنهاء الأزمة لتجنب تدهور محتمل للوضع في البلاد.

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