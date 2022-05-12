تقرير أوغندي: فك تجميد أموال فرع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في أوغندا

تابع تقرير إخباري قضية تجميد أموال جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها في مصرف “تروبيكال” التجاري في أوغندا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي مونيتور” الأوغندية الناطقة بالإنجليزية وتابعته “صحيفة المرصد”، نقل عن القائمين على الجمعية تأكيدهم اكتشافهم قضية تجميد الأموال خلال محاولتهم في أبريل من العام 2020 التعامل مع حساباتهم بالـ”شيلينغ الأوغندي” والدولار الأميركي في المصرف.

وأضاف التقرير: أن المحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا أمرت المصرف بفك التجميد الذي شمل 4 حسابات للجمعية، لأن إجراءاته غير قانونية وتنتهك حقوق الأخيرة، لكونها تمثل خرقًا لشكل العلاقة بين الجانبين رغم أحقية إجراء تجميد الحسابات المصرفية.

وتابعت المحكمة: أن إجراءات إغلاق أو تجميد هذه الحسابات يجب أن يتم عبر إنصاف عملاء المصرف وبشكل مبرر والتأكد من رفعها بسرعة وليس الإبقاء عليها لأجل غير مسمى، فيما أوضح التقرير إن الجمعية كسبت الدعوة القضائية التي رفعتها ضد المصرف بالخصوص.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية أكدت إدارتها لـ4 حسابات مصرفية بالدولار الأميركي واليورو و”الشيلينغ الأوغندي” في “تروبيكال” منذ العام 2019، في وقت بينت فيه وثائق المحكمة أن قرار التجميد جاء بتوجيه من رئاسة الجمعية في العاصمة طرابلس.

واختتم التقرير بالإشارة إلى رفض المحكمة لتلقي المصرف تعليمات من المركز الرئيسي للجمعية بشأن مكتب قطري في أوغندا.