معيتيق لـ«ستيفاني»: الطريق نحو الانتخابات واضح وصريح

أكد أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، أنه التقى صباح اليوم الخميس، ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وقال معيتيق، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “التقينا صباح اليوم الخميس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، حيث إن الطريق نحو الانتخابات واضح وصريح”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد استقبل صباح اليوم الخميس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأكدت ستيفاني التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.