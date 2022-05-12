الدبيبة يترأس اجتماع أمناء مجلس التطوير الاقتصادي

عقد الاجتماع الأول للعام 2022م لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعضوية كل من محافظ ليبيا المركزي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ووزراء كل من المالية، التخطيط، الاقتصاد، النفط والغاز، والخارجية والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.

وأكد رئيس مجلس الأمناء في كلمته الافتتاحية أن عقد اجتماع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بعد أربعة عشر عام من إنشاءه، يعتبر خطوة إيجابية وفعالة، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من المجلس من خلال خبرائه في إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة واعتباره بيت خبرة للحكومة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي الذي سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية من خلال مشاركة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.

واعتمد مجلس الأمناء خلال اجتماعه الأول خطة المجلس للعام 2022م، بعد وضع الملاحظات الفنية والقانونية عليها.