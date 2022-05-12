السفير الصيني يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب الآجال

ليبيا – كتب السفير الصيني لدى ليبيا “وانغ شيمين” مقالًا مطولًا، تناول فيه مبادرة الأمن العالمي التي طرحها الرئيس الصيني”شي جينبينغ” أمام الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2022، بعنوان (العمل يدًا بيد على مواجهة التحديات وفتح آفاق للمستقبل عبر التعاون) والمنبثقة من تجربة الصين في المشاركة في إدارة الأمن الدولي على مر السنين.

السفير الصيني في مقاله الذي أرسل نسخة منه لوكالة الأنباء الليبية “وال” قال: إن هذه المبادرة تجيب بوضوح على قضية العصر المتمثلة في “ما هو المفهوم الأمني الذي يحتاجه العالم وكيف يمكن للدول تحقيق الأمن المشترك”، وتجسّد بجلاء المشاعر الدولية وأسلوب القيادة الصينية باعتبارها تمثل دولة كبيرة تهتم بقضية السلام والتنمية العالمية، والحلول الصينية لمواجهة تحديات الأمن الدولي.

ولفت السفير وانغ شيمين في مقاله إلى أن موقف الصين فيما يخصّ الملف الليبي، موقف ثابت وواضح، وهو التمسك بدعم سيادة دولة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعوة جميع الأطراف إلى بناء التوافق وجسر الخلافات، وإيجاد حل للمأزق السياسي عن طريق الحوار والتشاور في أقرب وقت ممكن، وتهيئة الظروف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يدعم الجانب الصيني دور الأمم المتحدة كقناة رئيسة للوساطة، ويدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب الآجال.

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