الصديق: لا علاقة لاجتماع سويسرا بمسار السلطة التنفيذية

قال ممثل الحوار الإنساني أمية الصديق، إن اجتماع سويسرا تشاوري لتفادي العودة إلى المربع الأول ولا علاقة له بمسار السلطة التنفيذية، وأن الاجتماع يضم شخصيات من مجالس الدولة والنواب والرئاسي والقوى الفاعلة شرقا وغربا من الشخصيات العسكرية والمدنية ومدعوين بصفتهم كأشخاص.

أضاف الصديق في تصريحات لموقع “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن محاور الاجتماع تركزت على إيجاد حلول للعوائق التي حالت دون الذهاب للانتخابات لتجديد الشرعية وتوحيد مؤسسات الدولة، ولم تتم دعوة ممثلي عن الحكومتين في ليبيا لعدم تطرق الاجتماع لمسار السلطة التنفيذية.