معيتيق ووليامز يؤكدان ضرورة الحفاظ على هدوء الأوضاع في ليبيا

أكد عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ضرورة الحفاظ على هدوء الأوضاع في ليبيا.

وقالت وليامز في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها اتفقت مع معيتيق خلال لقائهما اليوم الخميس في العاصمة طرابلس حول أهمية إجراء الانتخابات بناء على إطار دستوري توافقي وثابت في اقرب وقت ممكن بغية حل الأزمة السياسية وتلبية مطالب الشعب الليبي كما أكد الجانبين ضرورة الحفاظ على هدوء الأوضاع.

كما التقت وليامز النائب العام الصديق الصور وحثته على مواصلة الجهود المخلصة لاستعادة سيادة القانون وحماية حقوق الانسان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددا من القضايا بينها التحقيقات بشأن ترهونة وحملة الاعتقالات الأخيرة لناشطي المجتمع المدني وتعيين قضاة جدد في المحكمة العليا وجهود مكتبه في التحقق من منظومة الرقم الوطني.