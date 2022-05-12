الأرشفة الإلكترونية.. محور اجتماع وزيرة العدل مع رئيس مصلحة السجل العقاري

تفقدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن مقر مصلحة السجل العقاري، حيث عقدت خلال الزيارة اجتماعًا موسعًا، ضم رئيس المصلحة وعددًا من مديري الفروع والمكاتب بها ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل والمستشارين ومديري الإدارات؛ لمناقشة عمل المصلحة وخطة التطوير ومستهدفاتها.

وبحث الاجتماع، من خلال عرض مرئي، وضع الأرشفة الإلكترونية التي تعتمد عليها المصلحة وكيفية حفظ المستندات والوثائق وفق المعايير المتبعة لتلافي الأضرار والإهمال.

وتم التطرق إلى تذليل العقبات والعراقيل التي تواجه المصلحة والعاملين بها وإلى توفير الاحتياجات اللازمة وكيفية وضع سبل الحماية المطلوبة في هذا الإطار.

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