عون يبحث مع وفد الشركات التركية أوجه التعاون في قطاع النفط والغاز

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال، محمد عون، أمس، وفدًا من رجال الأعمال الأتراك يمثلون عددا من الشركات التركية، بحضور مسؤولين بالوزارة.

الوفد قدم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز نبذة عن قدرات وخبرة الشركات التركية داخل تركيا وخارجها فى مختلف المجالات.

بدوره، تحدث عون عما تمر به الصناعة النفطية فى ليبيا وخارجها في ظل التوتر الذي نتج عن الحرب الأوكرانية الروسية، والتحديات التي تواجهها الصناعة النفطية في العرض والطلب، كما تطرق إلى إمكانية التعاون بين الشركات الليبية والتركية في العديد من المجالات.

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