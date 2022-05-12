ستيفاني: اتفقت مع «معيتيق» على أهمية إجراء الانتخابات وفقا لإطار دستوري توافقي

أكدت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أنها اتفقت مع أحمد معيتيق، نائب رئيس الوزراء وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، على أهمية إجراء الانتخابات بناء على إطار دستوري توافقي وثابت في أقرب وقت ممكن بغية حل الأزمة السياسية.

وقالت ويليامز في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سررت بلقاء أحمد معيتيق، نائب رئيس الوزراء وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، في طرابلس اليوم”.

وأضافت “اتفقنا حول أهمية إجراء الانتخابات بناء على إطار دستوري توافقي وثابت في أقرب وقت ممكن بغية حل الأزمة السياسية وتلبية مطالب الشعب الليبي، كما أكدنا على ضرورة الحفاظ على هدوء الأوضاع”.

وكان أكد أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، أنه التقى صباح اليوم الخميس، ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وقال معيتيق، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “التقينا صباح اليوم الخميس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، حيث إن الطريق نحو الانتخابات واضح وصريح”.