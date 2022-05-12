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الزادمة يؤكد تزويد مستشفى الأورام بسرت بالأدوية والمعدات اللازمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد سالم الزادمة نائب رئيس حكومة فتحي باشاغا خلال زيارته لمستشفى الأورام بمدينة سرت على تزويد المستشفى بالأدوية والمعدات الصحية التي يحتاجها مرضى الأورام.

وشدد الزادمة على توفير كافة متطلبات المستشفى وتسهيل الإجراءات المالية واللوجستية، بالإضافة إلى تزويده بالعلاجات والمعدات الصحية التي يحتاجها مرضى الأورام.

ورافق نائب رئيس الحكومة الليبية خلال زيارته لمستشفى الأورام بمدينة سرت الأربعاء وزير الصحة، عثمان عبدالجليل ووزير الصناعة، امحمد السعيدي ووزير البيئة، محمد عبدالحفيظ ووزير العمل،عبدالله الشارف وعميد بلدية سرت مختار المعداني.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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