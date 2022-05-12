خلال لقاء مع الكبير..الدبيبة يشيد بتعاون المصرف المركزي مع الحكومة

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، بتعاون المصرف مع الجهات التابعة للحكومة خلال الفترة الماضية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء الدبيبة والكبير خصص لـ«متابعة الإنفاق العام والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات الحكومية وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها وبشكل شهري».

مطابقة الإيرادات وتنفيذ الميزانية

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة «تقدم بالشكر لمصرف ليبيا المركزي على عملهم الجاد مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية بشأن مطابقة الإيرادات النفطية وتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة والتي ستسهم في زيادة الإنتاج وكذلك إنجازه للمصروفات العامة خلال شهر رمضان من خلال صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر مارس وأبريل وكذلك عملهم حاليا علي صرف مرتبات شهر مايو لكافة مؤسسات الدولة».

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يأتي لقاء الدبيبة والكبير بعد ثلاثة أيام من إحالة مجلس النواب لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة باشاغا للاعتماد، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 94 مليار دينار.

وأكد وزير المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب قبل أيام أنه في حال اعتمد مجلس النواب قانون الميزانية الذي أعدته حكومتهم فإنه لا يحق للمصرف المركزي إحالتها إلى أي جهة غير الحكومة المكلفة من مجلس النواب.