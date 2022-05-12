الدبيبة يعقد لقاءً مع الكبير ويشكر المصرف المركزي على إنجازه للمصروفات العامة خلال شهر رمضان

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عقد، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، لقاءً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال مكتب الدبيبة، إن اللقاء جاء بشأن متابعة الإنفاق العام والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح علي كافة المصروفات الحكومية وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها وبشكل شهري.

وأضاف، أن الدبيبة تقدم ريس الحكومة بالشكر لمصرف ليبيا المركزي على عملهم الجاد مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية بشأن مطابقة الإيرادات النفطية وتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة والتي ستسهم في زيادة الإنتاج.

وقال، كما تقدم الدبيبة بالشكر للمصرف على إنجازه للمصروفات العامة خلال شهر رمضان من خلال صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر مارس وأبريل، وكذلك عملهم حاليا على صرف مرتبات شهر مايو لكافة مؤسسات الدولة.