الهادي: المشاورات الحالية في القاهرة تخص فقط الأمور الدستورية

ليبيا – أكد عضو لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة محمد الهادي أن المشاورات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة تخص فقط الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر.

الهادي نفى وخلال تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري ما تردد عبر وسائل إعلام محلية ودولية من وجود مقترح قدمته الحكومة المصرية أو البعثة الأممية بخصوص السلطة التنفيذية، أو طرح فكرة حكومة مصغرة أو تعديلات وزارية على حكومة باشاآغا، على أن تقوم الأخيرة بتنظيم العملية الانتخابية.

وأوضح أن جلسات اللجنتين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل.

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