ضبط جرافتين مخالفتين لإجراءات الصيد البحري شرق طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة عن ضبطت الدوريات البحرية جرافتين غير مستوفاتين الإجراءات القانونية لمزاولة ‏مهنة الصيد كان على متن أحدهما شخص مصاب، قدمت له الإسعافات الأولية.

جاء ذلك خلال قيام الدوريات البحرية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل بجولة بحرية ‏تفقدية شرق ساحل العاصمة طرابلس، والتي شملت تمشيط الساحل وجولات استطلاعية لضبط القوارب ‏والزوارق البحرية المخالفة وضبط عمليات التهريب والاتجار بالبشر.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجرافتيْن إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس البحري، وفق ما نقلته الوزارة عبر موقعها الرسمي على منصة فيس بوك.

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