عضو الكونغرس إد كيس يطالب بتوريد النفط الليبي لتعويض النفط الروسي

أفاد تقريران اقتصاديان أمريكيان بأن انخفاض إمدادات النفط من ليبيا مؤشر من مؤشرات ارتفاع الأسعار عالميا بعد أن تراجعت صادرات البلاد في أبريل الماضي بنسبة 16% .

كما أكد التقريران اللذان نشرهما الموقعان الإخباريان لشركة “بارتشارت” التجارية و”راديو هاواي المحلي” وتابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أكدا أن قيود المعروض حاليًا من نفط في ليبيا بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية فيها قد تقف حائلًا أمام طموح مجموعة “أوبك +” لزيادة الإنتاج.

وعن بدائل الولايات المتحدة من إيقاف توريد النفط الروسي، نقل التقريران عن عضو الكونغرس الأمريكي “إد كيس” قوله:” لقد توقفنا عن توريد أي كميات نفطية من روسيا وهذا يترك لنا فسحة صغيرة من الخيارات المتاحة دوليا، وعلينا أن نذهب إلى أماكن أخرى مثل ليبيا للحصول على ما نحتاجه من نفط خلال المرحلة الحالية”.

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