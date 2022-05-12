اللافي يناقش أوضاع السجناء السياسيين مع ممثلين عن ورفلة والمقارحة والقذاذفة وأولاد سليمان

التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، ممثلين عن قبائل ورفلة، المقارحة، القذاذفة، وأولاد سليمان، وذلك للاطلاع على بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية، ومناقشة أوضاع السجناء السياسيين، والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

وأكد اللافي، خلال اللقاء، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، معتبراً أن النجاح في هذا الملف سيساهم في تطبيق القوانين، واحترام قيم العدالة.

وجدد اللافي، التأكيد على استمرار المجلس الرئاسي في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني المهم، والعمل على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد، وفق الإجراءات القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة، بجهود المجلس الرئاسي في إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وسعيه الدائم لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.‏