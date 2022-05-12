حكومة الدبيبة: منحة 12 ألف دينار لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف 12 ألف دينار لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية على مدار عام كامل.

ونص القرار على تقديم محنة شهرية قدرها ألف دينار لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية، وذلك خصما من المبالغ المحالة لوزارة لهذا الغرض، على أن تستحق من بداية شهر يناير 2022 وإلى نهاية العام (أي لمدة 12 شهرًا). وأوضح القرار المنشور اليوم الخميس أنه يعمل به منذ تاريخ صدوره، مؤكدا على الجهات المختصة ضرورة تنفيذه.

وقبل أيام، وجه الدبيبة بمنح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء بقيمة 600 دينار تصرف اعتباراً من يناير 2022، وذلك خلال تفقده مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 90 %.