مراقبات آثار بنغازي وتوكرة وطبرق تعلن رفعها الإضراب العام

العنوان-بنغازي

أعلن موظفي مراقبات الآثار في بنغازي وتوكرة وطبرق، أمس الأربعاء، رفع الإضراب العام الذي دخلت فيه بتاريخ 22 فبراير الماضي والذي جاء لأسباب متعددة منها ما تعانيه المراقبات من أوضاع سيئة تحول دون تأدية مهامهم.

وأوضحت المراقبات في بيان لها أن رفعها للإضراب العام جاء لأسباب متعددة منها ما تعانيه البلاد من ظروف عصيبة الأمر الذي قد يضر بالمصلحة العامة.

وأشارت المراقبات إلى أن الحكومات لم تلتفت إلى مطالبها التي كانت وراء دخولها في إضراب عام لكنها رأت أن رفع الإضراب يعتبر واجبا وطنيا لما تعانيه البلاد من تجاذبات سياسية الأمر الذي قد يضر بالموروث الثقافي.

وفي ختام البيان أعلنت المراقبات أن يوم الأحد المقبل الموافق للخامس عشر من مايو 2022 سيكون يوم عمل عادي، مطالبة من كافة موظفيها وباحثيها الالتزام بمواعيد العمل.