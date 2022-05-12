أوغلو يبحث مع بوريطة الوضع في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الوضع في ليبيا وتطورات أخرى في المنطقة ،على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة مراكش المغربية.

أوغلو قال في مؤتمر صحفي مشترك بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية أوضح أن السلام والاستقرار والازدهار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل أمور لا غنى عنها لاستقرار مناطق البحر المتوسط ​​وإفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا.

وأضاف أوغلو: “سلام واستقرار وازدهار منطقة الساحل وشمال إفريقيا أمور لا غنى عنها من أجل استقرار البحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا”.

وبيّن أن تركيا انتهجت دائمًا موقفًا مبدئيًا حيال وحدة أراضي وحدود الدول، مضيفًا: “وفي هذا الإطار، أريد أن أؤكد مرة أخرى لأخي ناصر دعمنا وحدة أراضي وحدود المغرب وسيادته كما كان دائمًا”.​​​​​​​

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