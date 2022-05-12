اللافي يؤكد على ضرورة العمل على الإفراج عن السجناء السياسيين

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على ضرورة العمل على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد، وفق الإجراءات القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي مع ممثلين عن قبائل ورفلة، المقارحة، القذاذفة، وأولاد سليمان التفاصيل المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية، ومناقشة أوضاع السجناء السياسيين، والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، حيث شدد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية.

واعتبر أن النجاح في هذا الملف سيساهم في تطبيق القوانين، واحترام قيم العدالة، مجددًا التأكيد على استمرار المجلس الرئاسي في تنفيذ هذا الاستحقاق.

وأشاد أعضاء اللجنة، خلال اللقاء الذي عقد الخميس بالعاصمة طرابلس؛ بجهود المجلس الرئاسي في إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وسعيه الدائم لرأب الصدع بين الليبيين.

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