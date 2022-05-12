المصرف المركزي يأذن لمنح اعتمادات توريد سلع مصرية عبر منفذ امساعد

منح مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، الإذن للمصارف التجارية بالموافقة على تسلم طلبات الحصول على اعتمادات لتوريد السلع ذات المنشأ المصري ودخولها عبر منفذ امساعد البري.

وأشارت الرقابة المصرفية، إلى أن القرار جاء بناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، في إطار تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، مشددة على ضرورة التأكد من سلامة المستندات المقدمة للحصول على اعتمادات ومدى مطابقتها للشروط والقوانين النافذة على أن يتم إبلاغ المركزي بأي مخالفات قد ترصد.