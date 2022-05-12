ستيفاني: ناقشتُ مع النائب العام “تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا”

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز النائب العام الصديق الصور وبحثت معه عددا من القضايا.

وقالت وليامز عبر “تويتر”: “أجريتُ بالأمس لقاء مثمرا مع الصديق الصور، النائب العام ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضافت ستيفاني: “ناقشنا عدداً من القضايا بينها التحقيقات بشأن ترهونة وحملة الاعتقالات الأخيرة لناشطي المجتمع المدني، وتعيين قضاة جدد في المحكمة العليا، وجهود مكتبه في التحقق من منظومة الرقم الوطني”.

وحثت المستشارة الأممية النائب العام على مواصلة الجهود المخلصة لاستعادة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بحسب تغريدتها.