وليامز: أطلعت المنفي على ترتيبات الجولة القادمة من اجتماعات القاهرة

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أنها أطلعت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ترتيبات الجولة القادمة من مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة في القاهرة المقررة يوم 15 مايو بهدف إعادة بناء التوافق على مسار دستوري/انتخابي ثابت لتمكين من اجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها التقت اليوم الخميس وناقشت معه التطورات الأخيرة في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية.

من جانبه بين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال اللقاء أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون.

وشدد المنفي على حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات ودعا جميع المشاركين في العملية السياسية، إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.