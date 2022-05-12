المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة يحمل صناع القرار مسؤولية التقصير تجاه المرضى

حمل المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة صناع القرار المسؤولية عن حدوث أي تقصير من قبل المعهد تجاه المرضى المترددين عليه لتلقي العلاج، حاثا إياهم على سرعة توفير احتياجات المعهد لضمان استمراره في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأرجع مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة الدكتور محمد الفقيه في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، سبب التذبذب في الخدمات التي يقدمها المعهد إلى عدم توفر الإمكانات من المواد المشغلة والمعدات الخاصة بالتشخيص، إضافة إلى النقص في العلاج الكيميائي، مما جعل الازدحام يزداد بشكلٍ كبير في المستشفى في الأشهر الاخيرة.

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وطالب الفقيه الحكومة ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بالإسراع في توفير الاحتياجات اللازمة للمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة من مواد مشغلة وأدوية ومعدات طبية من أجل الاستمرار في وتيرة العمل بشكل منتظم.

وحمل مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة «المسؤولية كاملة لصناع القرار» حسب وصف الفقيه، في حال حدث تقصير من جانب المعهد تجاه المرضى في تقديم العلاج والخدمات الطبية اللازمة لهم.

المعهد القومي للأورام بمدينة مصراتة. (بوابة الوسط)

المعهد القومي للأورام بمدينة مصراتة. (بوابة الوسط)