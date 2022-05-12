المنفي: المجلس الرئاسي حريص على إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات

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قال، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، إن المجلس الرئاسي حريص على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.

ودعا المنفي، جميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، مؤكدًا أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون.

واستقبل المنفي، صباح هذا اليوم، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وقال مكتب المنفي، إن وليامز أطلعته على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، والتي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري.

وأضاف المكتب، أن وليامز أكدت التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.