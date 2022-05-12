الخوجة: نسعى للوصول إلى صيغة توافقية مع مجلس الدولة لحسم ملف المسار الدستوري

ليبيا – كشفت مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب أسماء الخوجة عن موعد وصول وفود لجنتي البرلمان ومجلس الدولة إلى العاصمة المصرية القاهرة وبدء الجولة الثانية من المشاورات.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري قالت: “إن لجنة المسار الدستوري المشكلة من قبل البرلمان ستصل القاهرة 15 مايو الجاري استعدادا للجولة الثانية من المشاورات مع لجنة مجلس الدولة”.

وأوضحت الخوجة أن جلسة البرلمان الثلاثاء شهدت الاستماع إلى إحاطة عامة من قبل اللجنة حول أهم ما توصلت له لجنتا البرلمان ومجلس الدولة في مشاورات القاهرة الأولى.

وأضافت: “طلبنا من أعضاء المجلس تقديم الملاحظات إلى مقرري اللجنة مذيلة بأسماء كل عضو وبالنصوص البديلة للنصوص الموجودة بمسودة الدستور خاصة النقاط الخلافية فيها من أجل تضمينها في محاور نقاشات الجولة الثانية من المشاورات”.

وتابعت الخوجة :”بعد تجميع النقاط والنصوص البديلة وملاحظات الأعضاء سيتم عرض ما توصلنا إليه من نقاط خلافية في مسودة الدستور خلال اجتماع اللجنتين من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحسم ملف المسار الدستوري ليتم عرض المشروع للاستفتاء”.

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