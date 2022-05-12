حكماء وأعيان بنغازي يثمنون جهود القائد العام للقوات المسلحة في بسط الأمن

اجتمع مدير إدارة هيئة الشهداء والجرحى اللواء كمال الجبالي مع أعيان ومشايخ بنغازي لمناقشة العديد من القضايا المهمة التي تخص فئة الجرحى وذوي الشهداء لحلها وتذليل أي عقبات تواجههم، والقيام باستبيان حول الجرحي بالتعاون مع المجالس المحلية لتنظيم امورهم.

وثمن حكماء وأعيان بنغازي جهود القوات المسلحة وجهود القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر واستنكروا المؤامرات التي تحاك ضد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من قبل المتطرفين الذين عملوا بشكل دؤوب على تدمير المؤسسة العسكرية ومنع قيام جيش وطني.

وقام مجلس أعيان وحكماء بنغازي بتكريم مدير إدارة هيئة الشهداء والجرحى اللواء كمال الجبالي تكريما لجهوده الكبيرة التي قدمها لذوي الشهداء والجرحى الذين قدموا أنفسهم فداء للوطن.