الدبيبة لـ«الكبير»: نقدر عملكم الجاد بشأن مطابقة الإيرادات النفطية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، اجتماعا مساء اليوم الخميس بمكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن متابعة الإنفاق العام والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات الحكومية وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها وبشكل شهري .

وتقدم الدبيبة، بالشكر لمصرف ليبيا المركزي على عملهم الجاد مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية بشأن مطابقة الإيرادات النفطية وتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة والتي ستسهم في زيادة الإنتاج.

وأكد أن المصرف نجح في إنجاز المصروفات العامة خلال شهر رمضان من خلال صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر مارس وأبريل وكذلك عملهم حاليا علي صرف مرتبات شهر مايو لكافة مؤسسات الدولة.