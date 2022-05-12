بالصور| افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي  

العنوان-بنغازي

شهد مطار بنينا الدولي ببنغازي، اليوم الخميس، حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة “برنيق” المستثمرة من مصرف التجارة والتنمية، بموجب العقد المبرم مع هيئة المواصلات بنظام BOT.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأسبق، عبدالله الثني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

ومشروع الصالة مبرم بموجب عقد استثماري بين مصرف التجارة والتنمية والهيئة العامة للمواصلات والنقل بنظام (BOT)، جرى توقيعه مع الحكومة الليبية المؤقتة عام 2019.

وتتسع صالة الركاب لمليوني مسافر سنويًا وتشتمل على العديد من المرافق والمكاتب الخدمية والفعاليات بمواصفات ومعايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية وبتنفيذ عالي الجودة.