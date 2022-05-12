بوالخطابية يجري جولة تفقدية لمحطة طبرق الغازية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، جولة تفقدية، للوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية التي ستدخل إلى الشبكة الكهربائية في منتصف يونيو المقبل بقدرة إنتاجية 185 ميغا وات.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24.. أكد بوالخطابية أنه سيتم تذليل العراقيل أمام تنفيذ المشروع في موعده.

من جانبه أكد مدير المشروع عبدالباسط عوض العوامي.. أن العمل في الوحدة الأولى سيتم إنهائه في الأيام المقبلة.. لافتا أن العمل على إنشاء خزان الوقود شارف على الانتهاء.

كما أكد العوامي أن الوحدة الثانية ستكون جاهزة للوصول إلى طبرق خلال الأشهر المقبلة.. لافتا إلى أن شركة ميتكا اليونانية المنفذة للمشروع تعمل على مدار الـ 24 وساعة بهدف إنهاء المشروع في موعده.

ولفت العوامي إلى أن الوحدة الأولى ستحل مشاكل طرح الأحمال في الشبكة الكهربائية في ليبيا.

يشار إلى أن محطة طبرق الغازية تتكون من أربع وحدات كل وحدة قدرتها 185 ميغا وات.. ومن المنتظر أن ستهم في حل مشاكل الكهرباء في الشبكة الكهربائية.