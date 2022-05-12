الزادمة يبارك افتتاح صالة برنيق للمسافرين بمطار بنينا الدولي

بارك نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة افتتاح صالة برنيق للمسافرين بمطار بنينا الدولي، التي تتسع لمليوني مسافر سنويًا، وتتضمن العديد من المرافق الخدمية وفق أفضل المعايير.

وتقدم الزادمة، في تصريحات خاصة بقناتنا، بجزيل الشكر لكل من شارك وساهم في إنشاء هذا المرفق الحيوي الذي سوف يعود بالنفع والخير على جميع المواطنين.

ونوه الزادمة، إلى أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري بالشراكة مع القطاع العام في سبيل الرقي بالخدمات العامة، وتحقيق البناء والتنمية المستدامة في كافة المجالات والقطاعات.