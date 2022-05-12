النهر الصناعي: اعتداء يؤدي لانقطاع المياه عن عدة مناطق

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الاعتداء على صمام التفريغ بالخط الرئيسي الناقل للمياه عند المحطة رقم (151) الواقعة بين محطة الضخ رقم (3) بسيناون وخزان الجويبيه وهو ما أدى لانقطاع المياه عن العديد من المناطق.

وأكد مدير عام منظومة غدامس -زواره- الزاوية أنه يجري تقييم الوضع التشغيلي وإجراء مناورة تشغيل بغية تخفيض كمية تدفق المياه والسيطرة عليه.

وأشار الجهاز إلى أن الاعتداء وقع في منطقة تشغيلية ذات ضغوطات تصل إلى 20 بار وتسبب في انقطاع المياه على مناطق الشعواء، سيناون، نالوت، أولاد محمود.

وأعرب الجهاز عن أمله أن يتمكن فريق الصيانة من السيطرة على التسرب دون الحاجة لإيقاف الضخ من حقل آبار غدامس باتجاه خزان الجويبيه.