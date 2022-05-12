العامة للكهرباء تُعلن إجراء عمرة للوحدة الخامسة بمحطة جنوب طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إجراء عمرة جسيمة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وتوقعت الشركة في بيان لها، أن تدخل الوحدة على الشبكة قبل الذروة الصيفية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى الرفع من القدرات الإنتاجية.

وكانت قد أعلنت الشركة، الثلاثاء، قرب دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية، مطمئنة المواطنين بأن جهودًا كبيرة تبذلها لمعالجة العجز الحاصل في الشبكة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء إنجاز مخطط استراتيجي للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.