دردور: صوان يتهم الدبيبة بالسرقة لكن لا يطرح سؤال على نفسه ومصدر الغنى الفاحش له

ليبيا – علق المحلل السياسي الموالي لحكومة الوحدة فرج دردور على تصريحات القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الإخوان.

دردور قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من علامات المنافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الإخواني محمد صوان، يتهم الدبيبة بالسرقة، ونحن لا نزكيه على الله، ولكن المنافق صوان لا يطرح السؤال على نفسه وحاشيته، بتحديد مصدر الغنى الفاحش له وللمقربين منه”.

وأضاف: “هؤلاء ليس لهم دخل أو استثمار يغطي مصروفاتهم وممتلكاتهم، سوى النهب من مال الدولة، والذي يعكسه الدخول في محاصصة الحكومات عبر نظام الصفقات، فمن أين لمحمد صوان ولفيفه كل هذه الملايين والممتلكات وخاصة في تركيا وغيرها؟”.

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