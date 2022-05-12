وفد من تركيا يزور إدارات تابعة للداخلية الليبية

زار وفد من وزارة الداخلية اليوم الخميس مكتب إصدارات جوازات السفر بشارع الزاوية بالعاصمة طرابلس، وكذلك مركز بيانات الهيئة العامة للمعلومات شملت مكتب قاعدة البيانات الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوفد لعدد من الإدارات والمصالح بوزارة الداخلية ذات العلاقة بتحقيق الشخصية وجوازات السفر.

وعقب الزيارات اجتمع الوفد بمقر إدارة العلاقات والتعاون مع كل من مدير الإدارة ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير مركز المعلومات والتوثيق وأعضاء لجنة المشروع الوطني لتطوير عمل المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومندوبين عن الهيئة الوطنية لسلامة المعلومات والهيئة العامة للمعلومات.