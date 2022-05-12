بن شرادة: مجلس الدولة لم يكلف أيًا من أعضائه بالمشاركة في حوار جنيف

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن المجلس لم يكلف أيًا من أعضائه بالمشاركة في حوار جنيف تحت إشراف مركز الحوار الإنساني ” أتش دي”؛ لأنه مخالف، وهناك حوار قائم بين مجلسي النواب والدولة في مصر.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف: “إن كانت هناك دعوات لحضوره فهي دعوات شخصية، والمشاركون لا يمثلون إلا أنفسهم”.

ورأى أن هذه الاجتماعات هي محاولة لإرباك وإفشال الحوار بين المجلسين في مصر، لافتًا إلى أن مجلسي الدولة والنواب لن يلتفتا إلى الاجتماعات الجانبية ولن يتعاطيا معها، واللجان التي انبثقت عنهما ستستأنف اجتماعاتها في القاهرة في الـ 15 من مايو الجاري.

بن شرادة اختتم بالقول: “ما توصل إليه المجلسان من تعديل دستوري وسلطة تنفيذية، لم يرُق لبعثة الأمم المتحدة ولم يرضها إعادة ملف الأزمة الليبية إلى الليبيين”.

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