ستيفاني: اطلعتُ المنفي على «مشارورات القاهرة» لإنجاز الانتخابات

ناقشت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التطورات الأخيرة وجهود مجلسه في تحقيق المصالحة الوطنية.

وقالت ستيفاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كان من دواعي سروري أن التقي اليوم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حيث ناقشت معه التطورات الأخيرة في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية”.

وأضافت:” كان اللقاء فرصة لاطلاع المنفي على الجولة القادمة من مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 مايو بهدف إعادة بناء التوافق على مسار «دستوري/ انتخابي»، ثابت لتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.