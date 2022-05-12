العياري: الاتحاد الإفريقي يدعم كل مبادرة وطنية في ليبيا

التقى، اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية وفد من اتحاد القبائل والمدن الليبية يتقدمه رئيسه الطاهر الشهيبي، بالسفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا.

وعرض الوفد خلال هذه الزيارة على الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد، والمتمثلة في رفع شعار “لا” (7 لاءات) ضد كل الأجسام السياسية الموجودة في البلاد وضد الوصاية الأجنبية و”نعم” لتنظيم الانتخابات وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره وتحقيق سيادته الوطنية.

وقال رئيس وفد اتحاد القبائل والمدن الليبية الطاهر الشهيبي إنهم يعولون على دور الاتحاد الافريقي في مسار دعم الحل الليبي الليبي للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد الشهيبي إن ليبيا جزء من الاتحاد الافريقي ولذلك هم يعولون على دور المنظمة الفعال من أجل إنقاذ ليبيا من النفق المظلم الذي تردت فيه منذ عام 2011.

وشدد الشهيبي على ضرورة دعم الاتحاد الإفريقي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسحب الشرعية من الأجسام غير الشرعية وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد.

كما شدد الشهيبي على أن المبعوث الأممي الجديد المزمع تعيينه بليبيا يجب أن يكون من الاتحاد الإفريقي أو دول الجوار ويجب أن يتمتع بالاستقلالية التامة، مضيفا أن الاتحاد الافريقي يعلم جيدا كم عانت ليبيا وما تزال من الوصاية الأجنبية والتدخلات الخارجية.

وطالب رئيس اتحاد القبائل والمدن الليبية برفع الوصاية الأجنبية عن الشعب الليبي بشكل كامل ونهائي.

من جانبها، أكدت السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا أن ليبيا دولة ذات سيادة وفق القانون وشعبها وحده هو من يقرر مصيرها دون وصاية من أحد.

كما أكدت العياري أن الاتحاد الإفريقي لم ولن يسمح بأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا.

وأضافت العياري أنه من المستحيل أن يسمح الاتحاد الإفريقي بأي تدخل أجنبي في الأزمة الليبية.

وقالت العياري إن السيادة الوطنية لليبيا ولكل بلد تفتك وتنتزع من الداخل، مشيرة في الأثناء إلى أن ليبيا لم تدخل في أتون حرب أهلية بفضل دور قبائلها التي حافظت على وحدة النسيج المجتمعي ووحدته الاجتماعية.

وشددت العياري على أهمية دور القبائل الليبية في توحيد الصف الداخلي وغرس القيم الوطنية في كل الليبيين.

وأبرزت العياري أن الاتحاد الإفريقي يزكي كل مبادرة تسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا واستقرارها.

وقالت وحيدة العياري: “نحن مصرون على إجراء الانتخابات..وحدوا صفوفكم وتولوا زمام المبادرة لإنهاء الأزمة”.

وأضافت بقولها: ” نحن ندعمكم وندعم الحل الداخلي في ليبيا..نحن ندعم كل مبادرة وطنية في ليبيا..الآن إلى العمل.. لقد حان الوقت”.