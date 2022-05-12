أبو زيد: الحزب الديمقراطي غير مشارك في اجتماع جنيف الذي ينظمه ويرعاه مركز الحوار الإنساني

ليبيا – أكد عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي علي أبو زيد أن الحزب غير مشارك في اجتماع جنيف الذي ينظمه ويرعاه مركز الحوار الإنساني “HD”.

أبو زيد شدد في تصريحات نقلتها شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على تمسك الحزب بالتوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة وما أسفر عنه من مخرجات، متمثلة في منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا، وانطلاق المسار الدستوري في القاهرة.

ونوه إلى أن إطلاق مسارات موازية في هذا التوقيت يهدف إلى الالتفاف على التوافق الذي تم بإرادة وجهود ليبية.

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