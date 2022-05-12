وزير الداخلية يطلع على أوضاع المُهاجِرِين غير الشرعيين والمرافق التابعة لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الغربية

تفقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، الخميس، مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بجهاز الدعم والاِستقرار بالمنطقة الغربية.

أبو زريبة، وخِلال الزيارة اطلع على أوضاع المُهاجِرِين غير الشرعيين والمرافق التابعة لمركز الإيواء، حيَّث تزامنَت هذه الزيارة مع عملية ضبِط نفذها عناصر الجهاز لعددٍ من المُهاجِرِين الذين كانوا يعتزمون مغادرة البلاد بحرًا إلى أوروبا بشكل غيرُ قانوني.

وَشملت الزيارة جَولة تفقُّديَّة داخل المركز، وتـمَّ الإطلاع على العراقيل التي تواجهم ووضع الحلول العاجلة لهـا.

كمَا أكدَ في خَتام الزيارة بأن ملف الهجرة يعتبر من أولويات الوزارة، وستعملْ بكل جهد لدعم هذا الملف؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.